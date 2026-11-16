Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   We will make every sacrifice to preserve the minority character of the university: Mohammad Hamdan

विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र को बचाने के लिए देंगे हर कुर्बानी : मोहम्मद हमदान

Mon, 16 Nov 2026 11:57 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
We will make every sacrifice to preserve the minority character of the university: Mohammad Hamdan
महासचिव हमदान का स्वागत करते लोग।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) छात्रसंघ के महासचिव मोहम्मद हमदान का अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आठ साल बाद हुए छात्रसंघ चुनाव में जीत के बाद यह उनका पहला आजमगढ़ दौरा था।
विज्ञापन

उन्होंने अपनी जीत को छात्रों की जीत बताया और विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र की रक्षा का संकल्प लिया। उनके पैतृक गांव मंगरावां में एक विशेष समारोह की अध्यक्षता मोहम्मद जीशान ने की, जबकि वसीम अहमद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
विज्ञापन

समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने हमदान को बधाई दी। मीडिया से बातचीत में हमदान ने कहा कि उन्होंने छात्रों की समस्याओं और विश्वविद्यालय की पहचान कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

हमदान ने जोर दिया कि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक चरित्र उसकी पहचान है। इसकी रक्षा के लिए यदि मेरे शरीर का खून भी चाहिए तो मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े सवाल पर हमदान ने अदालत के सकारात्मक फैसले की उम्मीद जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed