Azamgarh News: 17.80 लाख से बनी सड़कों का किया लोकार्पण

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डॉ. संग्राम यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के अधिकार मांगने पर लाठीचार्ज कराती है। उन्होंने कहा कि देश का जेन जी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और जेन अल्फा भी अपने अधिकार मांगने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों तक पहुंच रहा है। मंत्री ने कहा कि इस सरकार में बैठे तानाशाह स्वार्थ में धृतराष्ट्र बन गए हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 36000 परिषदीय विद्यालयों को बंद करवा दिया, जबकि स्कूलों के बगल में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि आने वाले 2017 में जेन जी इस सरकार को अपने वोटों के दम पर उखाड़ फेंक देगा। उन्होंने अखिलेश यादव को युवा दिलों की धड़कन बताते हुए कहा कि सपा की सरकारों में लैपटॉप और अन्य योजनाएं दी गईं, जिनसे लोगों को जमीनी लाभ मिला।लालगंज सांसद प्रतिनिधि शकील अहमद ने कहा कि विधायक डॉ. संग्राम यादव और पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव ने अतरौलिया में जो विकास कार्य कराए हैं, वे लोगों की सोच से परे हैं। इस मौके पर प्रमुख शकील अहमद, सूर्यकुमार, राजेश यादव, राम गरीब, प्रधान अभिषेक यादव लालू, प्रभुदीन यादव, राम पलट गुप्ता, जेपी यादव, महेंद्र यादव, पूनम आदि मौजूद रहे।