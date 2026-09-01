Azamgarh News: तेज बारिश में सड़क बनी नहर, नाले उफनाए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:49 AM IST
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सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हुई तेज मानसूनी बारिश ने नगर पंचायत की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश शुरू होते ही नगर के छोटे-बड़े नाले उफान पर आ गए। पुराने स्टेट बैंक रोड पर तिग्गीपुर मोहल्ले और ठाकुरद्वारा चौक के पास नाला जाम होने से सड़क पर पानी भर गया।
देखते ही देखते सड़क नहर में तब्दील हो गई। कई घंटे तक जलभराव रहने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान हर बार यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से नालों की नियमित सफाई कराने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। संवाद
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देखते ही देखते सड़क नहर में तब्दील हो गई। कई घंटे तक जलभराव रहने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान हर बार यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से नालों की नियमित सफाई कराने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। संवाद
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