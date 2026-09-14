Azamgarh News: दशहरा से पहले दुरुस्त होंगे शहर में लटके और ढीले बिजली तार

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अगले महीने 20 अक्तूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले शहर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा के लिए पंडालों का निर्माण शुरू हो जाएगा। एसडीओ शहर संदीप चंद्रा ने बताया कि शहर के सिधारी, हरबंशपुर, सिविल लाइन, मुकेरीगंज, बदरका, दलालघाट, मातबरगंज आदि स्थानों पर हर वर्ष भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं।पूजा समितियों की ओर से पंडालों के आसपास बांस-बल्ली लगाकर सजावट भी की जाती है। कई स्थानों पर सड़क किनारे पंडाल और स्वागत द्वार भी बनाए जाते हैं। ऐसे में बिजली के तारों की ऊंचाई कम होने या तारों के ढीले रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।वहीं, दशहरा खत्म होने के बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए वाहनों और भीड़ के गुजरने के दौरान भी बिजली के तारों से परेशानी होती है। चिह्नित स्थानों पर तारों को व्यवस्थित करने, उनकी ऊंचाई ठीक करने और जरूरत के अनुसार पोल को दुरुस्त करने का काम जल्द शुरू होगा। अवर अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखने और पूजा समितियों के साथ समन्वय कर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं।00 वर्जनदशहरा से पहले शहर में लटके और ढीले बिजली तारों को दुरुस्त करा दिया जाएगा। अवर अभियंताओं के माध्यम से ऐसे स्थानों को चिह्नित कराया गया है। -संदीप चंद्रा, एसडीओ शहर।