फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Ground caves in at Tejapur; belongings swallowed by the pit.

Azamgarh News: तेजापुर में धंसी जमीन, गड्ढे में समाया सामान

Wed, 02 Sep 2026 11:20 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Ground caves in at Tejapur; belongings swallowed by the pit.
अतरौलिया के तेजापुर में भू-धसाव के बाद बना गड्ढ़ा। संवाद
तेजापुर गांव में बुधवार की दोपहर ट्यूबवेल परिसर की जमीन अचानक धंसने से अफरा-तफरी मच गई। 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसमें ट्यूबवेल का कमरा, बाइक, दो साइकिल, चार बोरी खाद, अनाज, इलेक्ट्रिक मोटर, पंखा समेत अन्य सामान समा गया। किसान सुदामा यादव ने करीब डेढ़ लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।
विज्ञापन

सुदामा यादव ने बताया कि, वर्ष 2000 में उन्होंने खेत में बोरिंग कराई थी। बोरिंग की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कमरा भी बनवाया था। पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण बोरिंग के पाइप के आसपास जमीन के नीचे से पानी का हल्का रिसाव हो रहा था।
विज्ञापन

बुधवार दोपहर करीब 12 बजे तक उन्होंने ट्यूबवेल चलाकर हौज में पानी भरा था। उस समय सब कुछ सामान्य था। दोपहर करीब दो से तीन बजे के बीच वह मवेशियों को पानी पिलाने के लिए दोबारा ट्यूबवेल चलाने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ट्यूबवेल परिसर की पूरी जमीन धंस चुकी थी और करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बोरिंग के ऊपर बना कमरा भी जमीन में समा गया था। सुदामा के पुत्र शुभम यादव ने बताया कि घटना के समय घर पर उनके माता-पिता ही मौजूद थे। अचानक जमीन धंसने से कमरे में रखा सामान भी गड्ढे में जा गिरा। बाइक का कुछ हिस्सा ही ऊपर दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी सामान कई फीट नीचे दब गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। अचानक हुए भू-धंसाव को देखकर लोग हैरान रह गए।

ग्रामीणों का कहना है कि घटना के समय कोई व्यक्ति कमरे या ट्यूबवेल के पास मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी है।
उन्होंने तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग से मौके का निरीक्षण कराकर नुकसान का आकलन कराने और आर्थिक सहायता और मुआवजा दिलाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed