Azamgarh News: 17 को मनाया जाएगा गोपाष्टमी पर्व

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समिति के मंत्री मनोज खेतान ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समिति पहली रोटी गाय की... संदेश के साथ कार्य करती है। समिति के उपाध्यक्ष भोलानाथ जालान और कोषाध्यक्ष अशोक रूंगटा सहित सभी पदाधिकारियों ने जनपदवासियों से गो पूजन, हवन कार्यक्रम में शामिल होने और तुलादान कर प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया है।कहा कि यहां श्रद्धालु चोकर, भूसा या धनराशि के माध्यम से तुलादान कर सकते हैं। तुलादान से समस्त पापों का नाश होता है। इससे बीमारी और संकट से मुक्ति मिलती है तथा ग्रह दोषों का निवारण होता है। समिति का मानना है कि तुलादान से आर्थिक समृद्धि, संतान प्राप्ति और यज्ञ व तीर्थ यात्रा के समान फल प्राप्त होता है।