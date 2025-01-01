Azamgarh News: छठ पर्व को लेकर सजने लगीं फलों की दुकानें, खरीदारी शुरू

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बाजार में भी पर्व की रौनक बढ़ने लगी है। फल की दुकानें सज गई हैं और पूजन सामग्री के साथ ही बांस से बने दौरा, सूप आदि की खरीदारी शुरू हो गई है। छठ पर्व पर फलों का विशेष महत्व होने के कारण दुकानदारों ने अभी से अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं।बाजार में केला, सेब, संतरा, अनार, नारियल, अमरूद, शरीफा और मौसमी सहित विभिन्न प्रकार के फल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पर्व नजदीक आने के साथ ही फलों की मांग बढ़ने की उम्मीद में दुकानदारों ने पर्याप्त मात्रा में सामान मंगाना शुरू कर दिया है।वहीं, ग्राहक भी अभी से फलों के दाम और गुणवत्ता की जानकारी लेने के साथ खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा में बांस के बने सूप और दौरा का विशेष महत्व होता है। इन्हीं में पूजन सामग्री और फल रखकर व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके चलते बाजार में बांस से बने दौरा, सूप और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें भी सजने लगी हैं।00सामान- दामदौरी- 250 रुपयेसूप- 150 रुपयेकेला- 50- 60 रुपये दर्जनसेव- 100- 120 रुपये किलोअनार- 200 रुपये किलोनारियल- 50 रुपये पीसड्रेगनफ्रूट- 80 रुपये पीसरामफल- 60 रुपये पीससीताफल- 60 रुपये पीसअमरूद- 100 रुपये किलोखजूर- 200 रुपये डिब्बाअनानास- 80 रुपये पीसमौसम्मी- 80 रुपये किलोखरबूज- 150 रुपये पीसआम- 150 रुपये पीस