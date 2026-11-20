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वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। सुबह नौ बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। सड़क पर कुछ दूरी तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रही। पैदल चलने वाले लोग भी सड़क पार करते समय विशेष सतर्कता बरत रहे थे। सुबह के समय ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई।वाहन चलाते समय हेडलाइट की लो-बीम का प्रयोग करें और फॉग लाइट जलाएं। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अचानक ब्रेक लगाने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बचें। सड़क पर लेन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। अनावश्यक ओवरटेक न करें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर वाहन रोक दें।राज्य मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही ठंडी एवं शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ेंगी। पिछले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भाग में दिन और रात के तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंचने के साथ ही नमी घटने के कारण सुबह के कोहरे के घनत्व में प्रभावी गिरावट आएगी और घने कोहरे से निजात मिलेगी। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ''''अकवान'''' के प्रभाव से 20 नवंबर से हवा की दिशा में परिवर्तन के कारण न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।21-22 नवंबर के दौरान पूर्वांचल के कुछ इलाकों में संभावित हल्की से मध्यम वर्षा के बाद न्यूनतम तापमान में पुनः 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।