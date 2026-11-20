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बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत कुमार सिंह ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को पीजीआई 100 बेड हॉस्पिटल से पदयात्रा और बाइक रैली निकलेगी।यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए भोराजपुर खुर्द स्थित कांटा वाली बाग पहुंचेगी, जहां महासम्मेलन होगा। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि निषाद पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में निषाद समाज की मजबूत भागीदारी है।