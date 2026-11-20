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जासमीर अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वक्फ से जुड़े नियमों में आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे। अंसारी ने दोहराया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा तूफान आने वाला है।उन्होंने दावा किया कि सर्वसमाज के लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आजम खान के ''चुनाव नहीं, इंकलाब होगा'' वाले बयान पर भी अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 2024 से अब तक अपना इंकलाब दिखा चुकी है।जासमीर अंसारी ने वक्फ बोर्ड नियमावली 2026 में बदलाव की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर नियमों में जरूरत के मुताबिक परिवर्तन किए जाएंगे।00मुसलमान सपा के साथ हैं और आगे भी रहेंगेजासमीर अंसारी ने ओवैसी के आजमगढ़ दौरे और मुस्लिम वोटों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। अंसारी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समाज अब समझदार हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज जानता है कि कौन उसका हितैषी है। अंसारी ने यह भी कहा कि ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।