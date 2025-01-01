Azamgarh News: मौसम में हो रहे उतार-चढ़ाव से फूलपुर में बढ़े बुखार के मरीज

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बृहस्पतिवार को फूलपुर सीएचसी की ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी रही। 225 से अधिक नए मरीजों की पर्ची बनी, जबकि करीब 20 पुराने मरीज भी उपचार के लिए पहुंचे।सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि ओपीडी में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अधिक है। इसके अलावा मलेरिया और टाइफाइड के मरीज भी आ रहे हैं। नजला, जुकाम, खांसी और खाज-खुजली से पीड़ित मरीज भी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।जांच में करीब एक चौथाई मरीज टायफाइड से पीड़ित मिल रहे हैं। चिकित्साधीक्षक के अनुसार दूषित पानी, खानपान और गंदगी समेत कई कारणों से टाइफाइड हो सकता है।