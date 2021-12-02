Azamgarh News: आलू भंडारण पर किसानों को मिलेगा अनुदान

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आलू किसानों को राहत देने के लिए उद्यान विभाग ने भामाशाह भाव स्थिरता योजना और निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के किराए पर अनुदान की योजना शुरू की है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी जयकरण सिंह ने बताया कि पंजीकरण के दौरान किसान को मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी का विवरण दर्ज करना होगा। भामाशाह भाव स्थिरता योजना के तहत आलू का भाव गिरने पर पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक किसान को अधिकतम 200 क्विंटल तक लाभ मिलेगा।निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण किराए पर भी अनुदान दिया जाएगा।