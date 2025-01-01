Azamgarh News: बूथ मजबूत करने पर जोर, जिलाध्यक्ष बोले, भाजपा से जनता का मोहभंग

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मुख्य अतिथि सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विशिष्ट अतिथि लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और सहायक विशिष्ट अतिथि दीदारगंज विधायक कमलाकांत राजभर का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विधायक कमलाकांत राजभर ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाएगी। उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने आरोप लगाया कि भाजपा जाति और मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था और विकास प्रभावित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार से ऊब चुकी है और आगामी चुनाव में सपा को मजबूत करने का मन बना चुकी है। इस दौरान सुनील यादव, विश्वनाथ राजभर, राम आसरे चौहान, राम सिंगार यादव, संतोष कुमार यादव, अबू आसिम, रामू राजभर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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अंबारी। समाजवादी पार्टी दीदारगंज विधानसभा की बैठक रविवार को पल्थी बाजार में हुई। इसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संकल्प लिया।