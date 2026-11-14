Azamgarh News: वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र उपलब्ध कराने पर जोर

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बैठक में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा को इस सुविधा के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है।उन्हें निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी दायित्व सौंपा गया है। बैठक में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और विभागवार दायित्वों के निर्धारण पर विस्तार से चर्चा हुई। निर्वाचन कार्यों के प्रभावी संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।बैठक के दौरान निर्वाचन कार्यों के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न विभागों को सौंपे जाने वाले दायित्वों की समीक्षा की गई। आवश्यक मानव संसाधन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई।मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग की तैयारियों की अद्यतन जानकारी तैयार रखें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।