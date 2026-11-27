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परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल करीब ढाई हजार से अधिक नए ई-रिक्शों का पंजीकरण हो रहा है। शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई ई-रिक्शों को लेकर किराये पर चलवाते हैं, जिससे प्रतिदिन तीन सौ से पांच सौ रुपये तक किराया वसूलते हैं।पिछले छह सालों में शहर में कोई नया मार्ग नहीं बना और न ही सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जिससे बढ़ती संख्या जाम का कारण बन रही है।00बढ़ती संख्या ने बढ़ाई यातायात पुलिस की चिंताजनपद में बढ़ी ई-रिक्शा की संख्या यातायात पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गई है। यातायात पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस तरह से इस पर लगाम लगाए। इनकी अधिक संख्या के कारण निर्धारित रूटों पर इनका संचालन भी नहीं करा पा रही है। शहर में ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या से गुरुटोला से पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, जिला महिला अस्पताल, शिब्ली चौराहा जैसे कई स्थानों पर जाम लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शा संचालन के लिए मार्ग तो तय किए हैं, लेकिन ये केवल कागजों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पंजीकृत ई-रिक्शा भी शहर में दौड़ रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है।00विगत छह सालों में इस तरह बढ़ा ई-रिक्शा का पंजीकरणवर्षपंजीकृत ई-रिक्शा20213792202252822023729520249648202511526202612410 अब तक00 वर्जनरास्ते तो नियत हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में अगर नियमों का पालन किया जाए तो इनके चलने के लिए पूरा रास्ता ही चाहिए। व्यवस्था की जा रही है, जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक यह जैसे चल रहे हैं, उसी तरह से चलेंगे। -संजय पाल, टीएसआई।