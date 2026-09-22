यूपी: ये कैसी इंजीनियरिंग... कहीं सड़क से ऊंचा नाला, कहीं सड़क से ऊपर सीवर के ढक्कन

आजमगढ़ जिले के नगर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका की इंजीनियरिंग समझ से परे है। कहीं सड़क से ऊपर नाला बना दिया तो कहीं सीवरलाइन के ढक्कन को सड़क से ऊपर लगा दिया है। इससे सड़क की पटरियों पर जमा पानी संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। नगर क्षेत्र में हो रहे अनियोजित विकास के मामले में दोनों विभागों में आगे निकलने की होड़ मची हुई है।नगर क्षेत्र की मुख्य चौक जाने वाली सड़क हो या सिविल लाइन इलाके की सड़क, हर जगह आपको अनियोजित विकास के उदाहरण दिख जाएंगे।

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मुख्य चौक बाजार के सघन इलाके में सीवरेज एक बड़ी समस्या है। यहां मुख्य सड़क के किनारे पतली नाली ही एकमात्र माध्यम है। जो, हल्की सी बारिश में ओवरफ्लो हो जाती है। इसके अलावा सिविल लाइंस में मुख्य सड़क के बीचों-बीच सड़क पर तीन जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसकी मरम्मत व निर्माण करने की बजाए लोक निर्माण विभाग ने गड्ढों के ऊपर सीवर लाइन के ढक्कन रख दिए।नगर क्षेत्र लगभग सात से आठ स्थान ऐसे हैं जहां सीवर का ढक्कन छह से आठ इंच ऊंचा लगाया गया है। इससे विभाग की नाकामी तो छिप गई पर बीच सड़क में रखा ढक्कन हादसे का सबब बन गया है। बीती रविवार की रात लक्षिरामपुर निवासी राकेश की बाइक सीवर लाइन के ढक्कन से अनियंत्रित होकर गिर गई।गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। यही हाल कालीचौरा से दलाल घाट रोड, गांधी तिराहा रोड, ब्रह्मस्थान से स्टेडियम को जाने वाली रोड, ठंडी सड़क रोड का भी यही हाल है। तो वहीं, विश्वकर्मा मंदिर के पूरब बना नया नाला रोड से एक फीट नीचे है। सिधारी पुराने पुल से हाइडिल जाने वाली सड़क पर बना नाला भी बेतरतीब बना है।