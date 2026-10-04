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Azamgarh News: लालगंज में 15 दिन से सीएनजी आपूर्ति ठप, वाहन चालक परेशान

Sun, 04 Oct 2026 12:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:01 AM IST
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CNG supply halted in Lalganj for 15 days; vehicle drivers facing trouble.
वाराणसी-लालगंज-आजमगढ़ मुख्य मार्ग पर भगवानपुर स्थित सुभाष सर्विस स्टेशन के इंडियन ऑयल-टोरेंटो सीएनजी स्टेशन पर करीब 15 दिन से गैस की आपूर्ति ठप है। इससे कार, ऑटो और टैक्सी समेत सीएनजी वाहनों के चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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वाहन चालक रमेश वर्मा, जयचंद सिंह, वरुण कुमार आदि का कहना है कि सीएनजी नहीं मिलने के कारण उन्हें गैस भरवाने के लिए आजमगढ़, जौनपुर या वाराणसी तक जाना पड़ रहा है। इससे समय और ईंधन का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है।
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कई चालक मजबूरी में महंगे पेट्रोल से वाहन चला रहे हैं। त्योहारों के दौरान सवारियां बढ़ने के बावजूद सीएनजी उपलब्ध नहीं होने से उनकी कमाई भी प्रभावित हो रही है।
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उपभोक्ताओं के अनुसार, पंप कर्मचारियों की ओर से रोजाना अगले दिन आपूर्ति शुरू होने की बात कही जाती है, लेकिन अब तक समस्या दूर नहीं हुई। वाहन चालकों ने जिला प्रशासन और संबंधित गैस कंपनी से जल्द आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।
पंप संचालक सरिता देवी के पति शरद ने बताया कि डीजल-पेट्रोल की कम बिक्री के कारण इंडियन ऑयल की ओर से टोरेंटो गैस की आपूर्ति बंद की गई है। एक-दो दिन में आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है।

वहीं, टोरेंट गैस के अधिकारी राकेश शाह ने बताया कि इंडियन ऑयल और टोरेंटो गैस के बीच टाई-अप है। इंडियन ऑयल की ओर से गैस आपूर्ति बाधित हुई है। टोरेंटो की सेवा में कोई समस्या नहीं है।
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