Azamgarh News: थाने से 500 मीटर दूर युवक को दो गोलियां मारीं, बाइक सवार मौके से भाग निकले

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ग्रामीण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर कर दिया। क्षेत्राधिकारी फूलपुर भूपेश पांडेय ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की हैं। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।पकड़ी गांव निवासी मनोज यादव का बेटा आर्यन यादव (18) अहरौला बाईपास पर अपना ढाबा चलाता है। आर्यन ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे वह घर से खाना खाकर ढाबे पर जा रहा था। पकड़ी से असिलाई जाने वाले मार्ग पर यादव आयरन स्टोर के पास पहुंचा था।तभी अपाचे बाइक सवार दो नकाबपोश युवक आए और कुछ दूरी पर बाइक रोक दी। एक युवक बाइक से उतरा और असलहा निकालकर आर्यन पर फायर कर दिया। गोली उसके बाएं हाथ में लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद बदमाश ने दूसरा फायर किया, जो उसके बाएं पैर को छेदते हुए निकल गया।इसके बाद दोनों बाइक से भाग निकले। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर विजय सिंह गौर, थानाध्यक्ष अतरौलिया अश्विनी दुबे, कप्तानगंज थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, अहरौला थानाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा और स्वाट टीम प्रभारी संजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास जांच-पड़ताल की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।00एक सप्ताह पूर्व आर्यन पर चाकू से हुआ था हमलाक्षेत्राधिकारी फूलपुर भूपेश पांडेय ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले पांच से सात की संख्या में आए युवकों ने आर्यन पर चाकू से हमला किया था। इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। करीब चार दिन पहले आर्यन और उसके कुछ साथियों का ढाबे पर मारपीट के मामले में शांतिभंग की आशंका में चालान भी हुआ था। पुलिस अब दोनों घटनाओं को ध्यान में रखकर मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। सीएचसी के चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार और डॉ. सुभाष कुमार ने बताया कि आर्यन के हाथ में गोली फंसी हुई थी, जबकि पैर में गोली लगकर निकल गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया।00गोली लगने से घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है। -विजय सिंह गौर, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर।