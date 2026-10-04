फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Trying to sit on vacant land by putting up a tin shed

Azamgarh News: खाली भूमि पर टिन शेड लगाकर बैठने की कोशिश

Sun, 04 Oct 2026 12:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Trying to sit on vacant land by putting up a tin shed
लालगंज तहसील परिसर में अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिवक्ताओं की भीड़। संवाद
एसडीएम के निर्देश पर तहसील परिसर से नगर पंचायत प्रशासन ने मलबा हटाया था। आरोप है कि शुक्रवार की रात मलबा हटाए गए स्थान पर कुछ अधिवक्ताओं ने फर्श बनवाकर टिन शेड लगा दिया और शनिवार सुबह मेज-कुर्सी रखकर बैठ गए।
विज्ञापन

इसकी जानकारी होने पर एसडीएम नेहा मिश्रा, तहसीलदार शिव प्रकाश सरोज, नायब तहसीलदार गौरव सिंह, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने खाली भूमि पर बैठने को लेकर संबंधित लोगों से पूछताछ की।
विज्ञापन

इस पर उन्होंने बताया कि वे भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधिवक्ता भवन में स्थान की कमी के कारण बैठने की व्यवस्था की गई है। एसडीएम ने फोन से मामले की जानकारी डीएम को दी। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने तत्काल टिन शेड और अन्य सामान हटाने के लिए नगर पंचायत कर्मचारियों को बुलाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद संबंधित अधिवक्ता स्वयं ही मेज-कुर्सी और अन्य सामान हटा लिया। बाद में नगर पंचायत कर्मचारियों ने खाली भूमि के चारों तरफ पिलर लगाकर तार से घेराबंदी कर दी। इस संबंध में एसडीएम नेहा मिश्रा ने कहा कि उक्त भूमि राजस्व निरीक्षक कार्यालय के निर्माण के लिए सुरक्षित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed