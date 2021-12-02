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Azamgarh News: सिटी न्यूज

Mon, 16 Nov 2026 01:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:10 AM IST
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city news
जिले में आज के कार्यक्रम :
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- अर्घ्य : डालाछठ पर उगते सूर्य को महिलाएं देंगी अर्घ्य। सुबह 6:15 बजे
- प्रतियोगिता : ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन ठेकमा में। सुबह 9 बजे। - अभियान : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पल्हनी ब्लॉक के गांवों में चलेगा स्वच्छता अभियान। सुबह 9 बजे
- कथा : शहर के सटे देवखरी गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। शाम 7 बजे

- रामलीला : बरदह क्षेत्र के लल्लूपुर सोहवली बाजार में श्रीराम लीला का मंचन। शाम 7 बजे
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