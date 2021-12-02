Azamgarh News: ऑटो की टक्कर से मजदूर की मौत

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पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है। विशाल चौहान बक्शपट्टी गांव का निवासी था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। विशाल के पिता महेंद्र चौहान रोजी-रोटी के लिए गुजरात में रहते हैं। परिजनों ने बताया कि शनिवार शाम विशाल छठ पूजा के लिए सामान खरीदने जा रहा था। जोगियाबीर गांव के पास पहुंचने पर यह हादसा हुआ।सूचना पर परिजनों ने विशाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि ऑटो को जब्त कर लिया गया है। ऑटो चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।