Azamgarh News: 2027 चुनाव के लिए युवाओं को एकजुट होने का आह्वान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हवलदार यादव ने युवाओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और उन्हें दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए युवाओं को बूथ स्तर पर मजबूती से तैयारी करने का आह्वान किया।जोरार खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता में वापस लाना है। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए युवाओं को अभी से पूरी ताकत से जुट जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जनता को परेशान कर चुकी है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है।इस अवसर पर समाजवादी सभा के जिलाध्यक्ष दुर्गेश यादव, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष सूरज राजभर, महिला सभा की जिलाध्यक्ष बबीता चौहान, सुषमा चौहान, शिवम गोंड मेहरा, हुरैर शेख, इरशाद अहमद, जयेश यादव, अभिषेक यादव आदि उपस्थित थे।