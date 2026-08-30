Azamgarh News: घर से छह किमी दूर नीम के पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव

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प्रदीप कुमार शटरिंग का काम करता था। रौनापार थाना क्षेत्र के बालाजानी निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि उनका भाई प्रदीप कुमार चार भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी शादी नहीं हुई थी।बताया कि प्रदीप शुक्रवार रात करीब आठ बजे घर से निकला था। शनिवार सुबह घर से करीब पांच से छह किलोमीटर दूर पहाड़पुर गांव में अच्छेलाल पटेल के घर के सामने नीम के पेड़ से उसका शव लटकता मिला।आसपास के लोगों ने सुबह शव देखकर पुलिस को सूचना दी। भाई अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदीप किसी महिला से बातचीत करता था। वहीं, घर से कई किलोमीटर दूर शव मिलने के कारण क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।कुछ लोग युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका भी जता रहे हैं। थानाध्यक्ष रौनापार सुनील कुमार दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।