Azamgarh News: तेज हवा में गिरा बबूल का पेड़, एक घंटे थमा यातायात
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:16 AM IST
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फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-बलिया मार्ग पर पुजारीगंज के पास शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे तेज हवा और बारिश के दौरान विशाल बबूल का पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे मार्ग पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।
जाम में फंसे राहगीरों को बारिश के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक मौसम बदलने और तेज हवा चलने पर विद्युत निगम ने एहतियातन क्षेत्र के कई गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। इसी दौरान बबूल का पेड़ टूटकर मुख्य मार्ग पर गिर गया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।
यात्रियों और ग्रामीणों ने मिलकर पेड़ की डालियों को काटकर सड़क से हटाया, जिसके बाद करीब एक घंटे में आवागमन शुरू हो सका। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर पेड़ को पूरी तरह हटवाया और मार्ग साफ कराया। इसके बाद यातायात सामान्य हो गया। संवाद
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जाम में फंसे राहगीरों को बारिश के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक मौसम बदलने और तेज हवा चलने पर विद्युत निगम ने एहतियातन क्षेत्र के कई गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। इसी दौरान बबूल का पेड़ टूटकर मुख्य मार्ग पर गिर गया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।
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यात्रियों और ग्रामीणों ने मिलकर पेड़ की डालियों को काटकर सड़क से हटाया, जिसके बाद करीब एक घंटे में आवागमन शुरू हो सका। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर पेड़ को पूरी तरह हटवाया और मार्ग साफ कराया। इसके बाद यातायात सामान्य हो गया। संवाद
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