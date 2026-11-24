आजमगढ़ के अहरौला स्थित दुर्वासा धाम में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तामसा-मंजूषा संगम तट पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और अन्न, वस्त्र, धन तथा गोदान कर पुण्य अर्जित किया। इसके बाद भगवान शिव के गर्भगृह में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं।

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संगम में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लिया। धाम में हलवा-पूरी की कड़ाही चढ़ाकर देवी-देवताओं को भोग अर्पित किया। कई श्रद्धालुओं ने स्नान और दान के बाद पंचकोशी परिक्रमा भी की।मेला समिति के गोस्वामी समाज के अध्यक्ष प्रेमचंद गिरी और मंदिर के पुजारी राम गिरि ने बताया कि सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं।श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए थे। मेले में प्रवेश के चारों रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर बड़े वाहनों और बाइकों का प्रवेश आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जा रहा था। इससे श्रद्धालुओं को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।मेला स्थल पर सुरक्षा के लिए घाटों पर गोताखोरों की तैनाती की गई थी। मेला समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद गिरी ने बताया कि सीओ फूलपुर भूपेंद्र पांडेय और निजामाबाद तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में स्नान, दर्शन और मेले की व्यवस्थाएं संचालित होती रहीं।