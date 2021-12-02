विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विद्युत निगम के वर्कशॉप में प्रतिदिन औसतन आठ से दस ट्रांसफॉर्मर जलने की शिकायतें पहुंच रही हैं। हालांकि, पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस बार ट्रांसफॉर्मर जलने की घटनाओं में करीब चार प्रतिशत की कमी आई है।आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष नवंबर में 27 तारीख तक जिले में 284 ट्रांसफॉर्मर जल चुके थे। इनमें 100 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर भी शामिल थे, जबकि इस वर्ष अब तक 100 केवीए या इससे कम क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर ही जले हैं।बड़े क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर नहीं जले। आजमगढ़ जोन के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष नवंबर में 674 ट्रांसफॉर्मर जले थे। इस वर्ष इनकी संख्या घटकर 536 रह गई है। इस तरह जोन में ट्रांसफॉर्मर जलने की घटनाओं में 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जनपदवार आंकड़ों में बलिया में 40 प्रतिशत और मऊ में 14 प्रतिशत की कमी आई है।वर्कशॉप के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि आजमगढ़ में 400, मऊ और बलिया में 300-300 ट्रांसफॉर्मर तैयार कर रखे गए हैं। ट्रांसफॉर्मरों पर फ्यूज सेट और टेलनेस यूनिट लगने से क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों में कमी आई है। 1912 पर ट्रांसफॉर्मर जलने की जो शिकायतें वर्कशॉप में आ रही हैं, उनके आधार पर ट्रांसफॉर्मर बदले जा रहे हैं।00 वर्जनफ्यूज सेट और टेलनेस यूनिट लगने से क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों में कमी आई है। औसतन रोज 10 ट्रांसफॉर्मरों के जलने की शिकायतें आ रही हैं। जोन में ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि का काम भी चल रहा है। एक हजार ट्रांसफॉर्मर तैयार कर सुरक्षित रखे गए हैं। -आशीष कुमार, अधिशासी अभियंता वर्कशॉप।