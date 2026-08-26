अदनान बना रुद्र प्रताप: धर्म छिपाकर महिला से रचाई शादी, 17 साल बाद सामने आया मामला; धरने पर बैठी महिला

धर्म छिपाकर मुस्लिम युवक अदनान अहमद द्वारा 17 साल पहले हिंदू युवती पूर्णिमा सिंह से शादी करने और बाद में घर में घुसने से रोके जाने का मामला सामने आया है। बीते मंगलवार को महिला अपनी तीन बेटियों के साथ अदनान के बागखालिस स्थित घर पहुंची, जहां लड़के के परिवार वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। इसके विरोध में महिला ने करीब दो घंटे तक घर के सामने धरना देकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची जीयनपुर पुलिस ने समझा-बुझाकर महिला को वापस भेजा।

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पीउवा पकड़ी थाना घोसी जनपद मऊ की रहने वाली पूर्णिमा सिंह ने जीयनपुर कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि सन 2012 में लखनऊ में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात शक्ति भवन में अदनान से हुई थी। आरोप है कि अदनान ने अपना नाम रुद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंपी सिंह बताकर उनसे शादी कर ली। इस रिश्ते से उन्हें तीन लड़कियां पैदा हुईं। बाद में जब उन्हें उसके मुस्लिम होने का पता चला तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया।