फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Adnan becomes Rudra Pratap Married woman while concealing religion in-laws barred him from entering house

अदनान बना रुद्र प्रताप: धर्म छिपाकर महिला से रचाई शादी, 17 साल बाद सामने आया मामला; धरने पर बैठी महिला

Wed, 26 Aug 2026 05:51 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 26 Aug 2026 05:51 PM IST
सार

आजमगढ़ में अदनान ने रुद्र प्रताप बनकर एक महिला से शादी कर ली। ससुराल पहुंचने पर परिजनों ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। इसके विरोध में महिला घर के बाहर धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली और समझा-बुझाकर महिला को शांत कराया। मामले की जांच जारी है।

विज्ञापन
Adnan becomes Rudra Pratap Married woman while concealing religion in-laws barred him from entering house
आरोपी के घर के बाद बच्चों के साथ बैठी महिला। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धर्म छिपाकर मुस्लिम युवक अदनान अहमद द्वारा 17 साल पहले हिंदू युवती पूर्णिमा सिंह से शादी करने और बाद में घर में घुसने से रोके जाने का मामला सामने आया है। बीते मंगलवार को महिला अपनी तीन बेटियों के साथ अदनान के बागखालिस स्थित घर पहुंची, जहां लड़के के परिवार वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। इसके विरोध में महिला ने करीब दो घंटे तक घर के सामने धरना देकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची जीयनपुर पुलिस ने समझा-बुझाकर महिला को वापस भेजा।

विज्ञापन


पीउवा पकड़ी थाना घोसी जनपद मऊ की रहने वाली पूर्णिमा सिंह ने जीयनपुर कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि सन 2012 में लखनऊ में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात शक्ति भवन में अदनान से हुई थी। आरोप है कि अदनान ने अपना नाम रुद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंपी सिंह बताकर उनसे शादी कर ली। इस रिश्ते से उन्हें तीन लड़कियां पैदा हुईं। बाद में जब उन्हें उसके मुस्लिम होने का पता चला तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया।

विज्ञापन

पूर्णिमा सिंह ने बताया कि 2022 में उन्होंने अदनान के परिवार से अलग रहने के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन उन्होंने आनाकानी की। इस बीच, अदनान 2016 में हत्या के मामले में जेल चला गया और तब से वहीं है। इस दौरान पूर्णिमा लखनऊ में लांड्री का काम करती रही। मंगलवार को वह बागखालिस स्थित अदनान के मकान पर पहुंची और परिवार वालों से रहने के लिए जमीन और मकान मांगा। आरोप है कि उसकी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों ने उसे दरवाजे के बाहर धकेल दिया और ताला लगा दिया। महिला ने कहा कि अब वह अपने बच्चों के साथ कहां जाए।

महिला के धरने पर बैठने और हंगामा करने की सूचना पर जीयनपुर कोतवाल संजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर की मशक्कत के बाद महिला वापस हुई। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि शक्ति भवन में पूर्णिमा सिंह की अदनान से मुलाकात हुई थी और 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी। महिला का आरोप है कि अदनान ने धर्म छिपाकर उससे शादी की थी। 

2022 में भी इस मामले को लेकर विवाद हुआ था। तब अदनान के परिवार वालों ने उसे कुछ जमीन दी थी, जिसे पूर्णिमा सिंह बेचकर चली गई थी। वर्तमान में अदनान हत्या के एक मामले में जेल में है। मंगलवार को पूर्णिमा फिर बागखालिस आई और घर में घुसने का प्रयास कर रही थी, जिसका परिवार के लोगों ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, महिला को न्यायालय के माध्यम से अपना हक हिस्सा लेने के लिए वापस भेज दिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed