फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Accused arrested for 26.70 lakh cyber fraud involving 'digital arrest'

Azamgarh News: डिजिटल अरेस्ट कर 26.70 लाख की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Fri, 21 Aug 2026 12:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Accused arrested for 26.70 lakh cyber fraud involving 'digital arrest'
साइबर थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया साइबर अपराधी। श्रोत-साइबर थाना - फोटो : 1
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट कर एक व्यक्ति से 26.70 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जहांगीर लखनऊ के आलम मछली माहौल, लालकुर्ती अमीनाबाद का रहने वाला है।
विज्ञापन

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें विभिन्न मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आए, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को सीआईओ अधिकारी बताया।
विज्ञापन

उसने पीड़ित के खाते से गलत लेन-देन होने और उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की बात कहकर भयभीत किया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद, गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर 26,70,000 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचना के दौरान, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जहांगीर आलम का नाम सामने आया। पुलिस टीम ने लखनऊ पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और साइबर क्राइम थाने ले आई। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से घटना में उसकी संलिप्तता प्रमाणित होने पर बृहस्पतिवार को उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया।

---
अपराध का तरीका
एसपी ग्रामीण ने बताया कि अभियुक्त अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को विभिन्न मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करता था। खुद को पुलिस या अन्य अधिकारी बताकर, वे पीड़ित के खाते से गलत लेन-देन होने और मुकदमा दर्ज होने का भय दिखाकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर लेते थे। इसके बाद, गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर पीड़ितों से धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 2,070 रुपये नगद और विभिन्न मोबाइल नंबरों से संबंधित सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर प्राथमिकी में धारा की बढ़ोतरी की गई है। जहांगीर आलम के विरुद्ध आईटी एक्ट के साथ ही बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed