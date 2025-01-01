अभ्युदय योजना : प्रतियोगी परीक्षार्थियों को दिए सफलता के टिप्स
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:43 AM IST
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नगर के ब्रह्मस्थान स्थित डॉ. आंबेडकर पुस्तकालय भवन में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आईएएस अयान जैन और सिद्धार्थ सिंह ने अभ्यर्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
अधिकारियों ने रणनीतिक अध्ययन, समय-प्रबंधन, उत्तर लेखन और समसामयिक विषयों की समझ को सफलता के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। निरंतर अभ्यास, अनुशासन, सही दिशा में मेहनत और सकारात्मक सोच से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विषय विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और नियमित मॉडल टेस्ट के महत्व पर भी जोर दिया।
योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप कुमार राय ने विद्यार्थियों से निःशुल्क कोचिंग, पुस्तकालय और विशेषज्ञ मार्गदर्शन का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक मिश्रा सहित योजना के विषय विशेषज्ञ और शिक्षक मौजूद रहे। संवाद
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अधिकारियों ने रणनीतिक अध्ययन, समय-प्रबंधन, उत्तर लेखन और समसामयिक विषयों की समझ को सफलता के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। निरंतर अभ्यास, अनुशासन, सही दिशा में मेहनत और सकारात्मक सोच से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विषय विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और नियमित मॉडल टेस्ट के महत्व पर भी जोर दिया।
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योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप कुमार राय ने विद्यार्थियों से निःशुल्क कोचिंग, पुस्तकालय और विशेषज्ञ मार्गदर्शन का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक मिश्रा सहित योजना के विषय विशेषज्ञ और शिक्षक मौजूद रहे। संवाद
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