Azamgarh News: कोचिंग जा रही छात्रा को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, मौत

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रानी की सराय थाना क्षेत्र के दिलौरी गांव निवासी अनूप गौंड की बेटी आंचल गौड़ (17) हाईस्कूल की छात्रा है। वह बुधवार की सुबह करीब सात बजे कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी।इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोग उसे स्वास्थ्य केंद्र रानी की सराय ले गए, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।आंचल गौड़ एक भाई और तीन बहनों में सबसे छोटी थी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस टक्कर मारने वाले बाइक सवार की तलाश कर रही है।