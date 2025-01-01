छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला से माफी मांगें अखिलेश : राजभर

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि उन पर ''सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को'' वाली कहावत सटीक बैठती है। आरोप लगाया कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के बाद अब अखिलेश हिंदू मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।उनकी राजनीति ''न अली मिले न बजरंगबली'' जैसी हो गई है। राजभर ने सलाह दी कि अखिलेश 12 तारीख के बजाय छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के सामने सिर झुकाएं और माफी मांगें।सपा के यादव वोट बैंक में बिखराव का दावा करते हुए उन्होंने गोरखपुर एमएलसी चुनाव का हवाला दिया। कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को सपा उम्मीदवार से अधिक समर्थन मिला और पार्टी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहुंच गया। आजमगढ़ मंडल में भी 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के कई यादव नेताओं के बगावत कर चुनाव लड़ने का दावा किया।शिवपाल और अखिलेश के रिश्तों पर उन्होंने कहा कि चाचा-भतीजे एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं। कारसेवकों पर गोलीबारी के मुद्दे पर सपा नेता पवन पांडेय की चुनौती का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव का लोकसभा और मुलायम सिंह यादव का विधानसभा में दिया गया बयान सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने पवन पांडेय को दोनों बयान पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि यदि वे अपनी बात पर कायम हैं तो राजनीति छोड़ दें।