Azamgarh News: निर्वाचन प्रशिक्षण में 34 अधिकारी रहे अनुपस्थित, सीडीओ ने जताई नाराजगी

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अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन में किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।प्रशिक्षण में अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, मतदान केंद्रों के निरीक्षण और निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भूमिका महत्वपूर्ण है।सभी अधिकारी आवंटित क्षेत्रों का भौतिक भ्रमण कर मतदान केंद्रों की स्थिति, मूलभूत सुविधाओं, पहुंच मार्ग और संवेदनशीलता का निरीक्षण करें। निर्वाचन से संबंधित सूचनाओं का समय से संकलन और प्रेषण सुनिश्चित करें।अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा किसी भी समस्या या संवेदनशील स्थिति की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने को कहा।अपर पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, कानून-व्यवस्था तथा पुलिस के साथ समन्वय की जानकारी दी। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।प्रशिक्षण में अनुपस्थित अधिकारियों को लेकर सीडीओ ने निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने की हिदायत दी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता, सतर्कता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए।