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Azamgarh News: तमंचे के साथ बनाई रील, दो युवक गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 12:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:02 AM IST
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A reel was made with a pistol, two youths were arrested.
सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ रील वायरल कर दहशत फैलाने वाले दो युवकों को बिलरियागंज पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से दो अवैध देसी तमंचे और दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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थानाध्यक्ष अतुल मिश्रा ने बताया कि अवैध असलहों का प्रदर्शन कर रील प्रसारित किए जाने की सूचना मिली थी। इस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने ग्राम इमलीपुर स्थित ईंट भट्ठे के पास से कुर्थीपुर निवासी विकास यादव को पकड़ा।
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तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा और कारतूस मिला। पुलिस दोनों आरोपितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। वहीं, दूसरी टीम ने गोरिया नहर पुलिया के पास से वार्ड नंबर 11 शिवनगर निवासी विकास यादव को पकड़ा। उसके कब्जे से भी एक अवैध तमंचा और एक कारतूस मिला।
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