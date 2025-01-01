फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   A message of safety, education, and self-reliance for daughters through Kanya Pujan

Azamgarh News: कन्या पूजन में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश

Tue, 20 Oct 2026 12:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
A message of safety, education, and self-reliance for daughters through Kanya Pujan
कन्याओं को भोजन परोसती सीओ लालगंज आस्था जायसवाल। स्रोत-आयोजक - फोटो : Archive
सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने पुलिस विभाग के सहयोग से कन्या पूजन एवं बालिका सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बालिकाओं ने नवदुर्गा के नौ स्वरूपों का रूप धारण कर नारी शक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि सीओ लालगंज आस्था जायसवाल ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पूनम विश्वकर्मा सहित महिला पुलिसकर्मियों, संस्था की निदेशक साक्षी पांडेय, सुधा पांडेय और अन्य सदस्यों ने सहभागिता की।
विज्ञापन

साक्षी पांडेय ने कहा कि कन्या पूजन तभी सार्थक है, जब हर बेटी सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। सुधा पांडेय ने बेटियों को समान अवसर देने की अपील की।
कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि नौ देवियों की आराधना के साथ हर बेटी का सम्मान करना और उसे शिक्षा, सुरक्षा व आत्मनिर्भरता के अवसर देना ही सच्चा कन्या पूजन है।
विज्ञापन
विज्ञापन

देवगांव : आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर में शारदीय नवरात्र की नवमी पर नौ कन्याओं का विधि-विधान से पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कन्याओं का पूजन-अर्चन कर फल, मिष्ठान, वस्त्र और दक्षिणा भेंट की गई। इस अवसर पर आचार्य सर्वेश, आचार्य धनंजय उर्फ धन्जू, बीके सिंह आचार्य, संतोष पाठक, नीरज सिंह, दिवाकर राय आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed