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डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक स्थापना के 29 अक्तूबर 2026 को जारी निर्देश के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। निर्वाचन के दृष्टिगत 31 मई 2027 तक विगत चार वर्षों में लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके निरीक्षकों को वर्तमान तैनाती वाले जनपद से हटाया गया है।परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड की 17 नवंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर पुलिस उपमहानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने स्थानांतरण आदेश जारी किया है।स्थानांतरण सूची के अनुसार आजमगढ़ में तैनात 23 निरीक्षकों में से 12 को मऊ और 11 को बलिया भेजा गया है। वहीं, मऊ में तैनात 13 निरीक्षकों में से सात को बलिया और छह को आजमगढ़ स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह बलिया में तैनात 20 निरीक्षकों में से 11 को आजमगढ़ और नौ को मऊ भेजा गया है। इस फेरबदल से तीनों जनपदों में निरीक्षकों की तैनाती में बदलाव होगा।