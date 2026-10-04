Ayodhya News: पीजीआई के डाॅक्टरों की निगरानी में होगा इलाज

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एसजीपीजीआई और मेडिकल कॉलेज, गंजा के संयुक्त तत्वावधान में गंभीर मरीजों की देखभाल, इलाज और औषधियों पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने यह घोषणा की।एसजीपीजीआई के निदेशक पद्मश्री प्रो. आरके धीमान ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को व्यवस्था शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण तत्काल खरीदने के निर्देश दिए। इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, बड़ी स्क्रीन, कैमरे और ब्रॉडबैंड इंटरनेट शामिल हैं। उन्होंने उपलब्ध फंड से इनकी खरीद करने को कहा।समापन समारोह में प्राचार्य प्रो. दिनेश सिंह, आईएसआईसीपीएम अध्यक्ष प्रो. एसपी अंबरीश, आयोजन अध्यक्ष प्रो. संजय धीराज, एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष प्रो. जेपी तिवारी, आयोजन सचिव प्रो. पुनीत गोयल, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक अभय सिंह और चंद्रभानु पासवान समेत फैकल्टी सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे।स्पोक हब मॉडल में पीजीआई मुख्य केंद्र (हब) है और मेडिकल कॉलेज स्पोक। आईसीयू के गंभीर मरीजों की वास्तविक स्थिति कैमरे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीजीआई विशेषज्ञों तक पहुंचती है। विशेषज्ञ स्थानीय डॉक्टरों को इलाज और दवाओं पर सलाह देते हैं। इससे गंभीर मरीजों के इलाज में मदद मिलती है।स्पोक बनने से मरीजों को भी फायदा होगा। गंभीर मरीजों का रेफर नहीं किया जाएगा। लखनऊ आने-जाने का अतिरिक्त खर्च बचेगा। अभी बीआरडी गोरखपुर, जीएसवीएम कानपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, झांसी मेडिकल कॉलेज, स्वरूप रानी प्रयागराज और एलएलआरएम मेरठ इससे जुड़े हैं। अयोध्या अब सातवां स्पोक बनेगा।