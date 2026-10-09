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Ayodhya News: जनगणना के पहले बैच के 66 फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा

Fri, 09 Oct 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:09 PM IST
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Training of the first batch of 66 census field trainers completed.
भासेमर स्थित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान में फील्ड ट्रेनर व अन्य।
अयोध्या। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत जिले में नामित 98 फील्ड ट्रेनरों में से पहले बैच के 66 का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को पूरा हो गया। डाभासेमर स्थित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान में सात से नौ अक्तूबर तक चले प्रशिक्षण में चार मास्टर ट्रेनरों ने जनगणना की प्रक्रिया और डिजिटल माध्यम से आंकड़े जुटाने की जानकारी दी।
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उप निदेशक जनगणना एवं जिला प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि जिले में एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनसंख्या गणना की जाएगी। इस दौरान प्रगणक निर्धारित प्रश्नावली के तहत प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से कुल 40 सवाल पूछकर जरूरी जानकारियां जुटाएंगे। आंकड़ों के संकलन और फीडिंग के लिए मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल गणना का प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रश्नावली भरने, सूचनाओं के सही संकलन और सत्यापन की प्रक्रिया समझाई गई।
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प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले फील्ड ट्रेनर अब जनगणना में नियुक्त प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। समापन पर जिला जनगणना अधिकारी अमित कुमार भट्ट ने कहा कि गणना में त्रुटियों से बचने के लिए फील्ड स्तर पर कार्मिकों को प्रत्येक प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना जरूरी है। इस दौरान नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर पूजा चौधरी और जनगणना निदेशालय की प्रतिनिधि प्रियंका मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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