Ayodhya News: जनगणना के पहले बैच के 66 फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा

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उप निदेशक जनगणना एवं जिला प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि जिले में एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनसंख्या गणना की जाएगी। इस दौरान प्रगणक निर्धारित प्रश्नावली के तहत प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से कुल 40 सवाल पूछकर जरूरी जानकारियां जुटाएंगे। आंकड़ों के संकलन और फीडिंग के लिए मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल गणना का प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रश्नावली भरने, सूचनाओं के सही संकलन और सत्यापन की प्रक्रिया समझाई गई।प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले फील्ड ट्रेनर अब जनगणना में नियुक्त प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। समापन पर जिला जनगणना अधिकारी अमित कुमार भट्ट ने कहा कि गणना में त्रुटियों से बचने के लिए फील्ड स्तर पर कार्मिकों को प्रत्येक प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना जरूरी है। इस दौरान नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर पूजा चौधरी और जनगणना निदेशालय की प्रतिनिधि प्रियंका मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।