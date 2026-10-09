फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Theft of Offerings: Hearing on release of seized four-wheelers concluded.

चढ़ावा चोरी: जब्त चार पहिया वाहनों के रिलीज पर सुनवाई पूरी

Fri, 09 Oct 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Theft of Offerings: Hearing on release of seized four-wheelers concluded.
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब्त की गईं चार पहिया गाड़ियों को रिलीज करने के लिए वाहन स्वामी रवींद्र कुमार और अभिषेक की ओर से अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित रख ली। अदालत ने आदेश पारित करने के लिए 12 अक्तूबर की तारीख नियत की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर जब्त की गई कार को रिलीज कराने के लिए वाहन स्वामी रवींद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की है। वहीं, चढ़ावा चोरी के आरोपी रमा शंकर मिश्रा की निशानदेही पर जब्त की गई कार को रिलीज कराने के लिए वाहन स्वामी अभिषेक ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed