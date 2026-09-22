Ayodhya News: बीएसए ने 15 शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोका

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उच्च प्राथमिक विद्यालय केशरूवा बुजुर्ग में 94 के सापेक्ष 64 विद्यार्थी उपस्थित मिले। डिजिटल अटेंडेंस नहीं हो रही थी। शिक्षण का टाइम टेबल व कार्यविभाजन तैयार नहीं था और निपुण पोस्टर भी नहीं लगा था। सहायक शिक्षक अरुण कुमार सिंह बिना उचित कारण विद्यालय से चले गए थे, जबकि सहायक शिक्षक राम सजीवन भारती कुर्सी पर सोते मिले। दोनों का एक दिन का वेतन रोका गया।प्राथमिक विद्यालय परमानंदपुर दोपहर 1:42 बजे बंद मिला। प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार वर्मा समेत सहायक शिक्षक दिनेश कुमार, राम प्रकाश, अपूर्व चतुर्वेदी और दिशा का वेतन रोका गया। प्राथमिक विद्यालय खेमीपुर निधियावां 1:50 बजे और उच्च प्राथमिक विद्यालय 1:58 बजे बंद मिले। दोनों विद्यालयों के तीन-तीन शिक्षकों का वेतन रोका गया। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी तारून को क्षेत्र के विद्यालयों का सघन निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।