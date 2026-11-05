Ayodhya News: हर दीप में राम की स्मृति, हर रोशनी में अयोध्या का नया स्वरूप

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वर्ष 2017 में शुरू हुआ दीपोत्सव इस बार अपने दसवें पड़ाव पर है। एक दशक में इस आयोजन ने लंबा सफर तय किया है। कभी घरों और मंदिरों तक सीमित दीप जलाने की परंपरा अब सरयू के घाटों से लेकर रामनगरी के प्रमुख मार्गों तक सामूहिक उत्सव का रूप ले चुकी है। हर वर्ष आयोजन का दायरा और भव्यता बढ़ी है, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी मिट्टी के छोटे से दीप में ही समाई है।हजारों हाथों की मेहनत से निखरती है उत्सव की छटादीपोत्सव की खूबसूरती केवल दीपों की संख्या में नहीं, बल्कि उन हजारों हाथों की मेहनत में भी छिपी है, जो इस रोशनी को आकार देते हैं। कोई दीप सजाता है तो कोई उनमें तेल भरता और बाती रखता है। शाम होते-होते अलग-अलग हाथों से सजे दीप सामूहिक उजाले में बदल जाते हैं। यही सहभागिता इस आयोजन को विशिष्ट बनाती है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देश-विदेश के कलाकारों की भागीदारी और आकाश में रामायण के प्रसंगों को जीवंत करती आधुनिक तकनीक दीपोत्सव को हर साल नया विस्तार दे रही है।जीवंत होती है भगवान राम के लौटने की स्मृतिरामकथा में वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी का प्रसंग विशेष महत्व रखता है। लोकमान्यता है कि उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाकर पूरी अयोध्या को रोशन किया था। इस तरह दीपोत्सव परंपरा को सहेजने के साथ नई पीढ़ी को अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का माध्यम भी बन रहा है।