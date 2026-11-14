Ayodhya News: सड़क हादसों में पांच लोग घायल

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पहली दुर्घटना शेरपुर पारा के पास प्रयागराज हाईवे पर हुई, जहां एक कार ऑटो से टकरा गई। हादसे में शिवतर निवासी नरेंद्र कुमार (45) और खजुरहट निवासी कुलदीप कुमार (24) घायल हो गए। दूसरी दुर्घटना में तेंदुआ माफी निवासी आशीष कुमार (33), कादीपुर मजरुद्दीनपुर निवासी सुशील कुमार (40) और बीकापुर निवासी मेराज अहमद (27) घायल हुए। प्रभारी कोतवाली दिनेश कुमार ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजवाया गया है। पुलिस को अभी तक किसी मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। -संवाद

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बीकापुर। कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुईं सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक एसके मौर्य ने दो लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।