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Ayodhya News: 63 लाख खर्च करने के बाद भी बदहाल अमृत सरोवर

Sat, 14 Nov 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 14 Nov 2026 12:35 AM IST
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Amrit Sarovar in a dilapidated state despite an expenditure of 63 lakh
अमृत सरोवर का टूटा पड़ा ​शिलापट।
पूराबाजार। सरायराशी गांव में जिला पंचायत निधि से करीब 63 लाख रुपये की लागत से विकसित अमृत सरोवर बदहाली का शिकार है। जिस सरोवर को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए, वहां आज झाड़ियों का कब्जा है। परिसर में गंदगी फैली है।
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31 मई 2023 को इस सरोवर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था। सरोवर तक पहुंचने वाली सड़क जगह-जगह टूट चुकी है। रास्ते में बने गहरे गड्ढे आवागमन को मुश्किल बना रहे हैं। परिसर में लगाया गया शिलापट भी क्षतिग्रस्त है।
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योजना के तहत अमृत सरोवरों के किनारे पौधरोपण, बैठने के लिए बेंच, बैरीकेडिंग और अन्य जनसुविधाएं विकसित की जानी थीं, ताकि ग्रामीणों को जल संचयन के साथ सार्वजनिक उपयोग के लिए बेहतर स्थान मिल सके। पूराबाजार विकासखंड में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर से एक दर्जन से अधिक सरोवरों का निर्माण कराया गया। खोदाई, सुंदरीकरण, पौधरोपण और बैरीकेडिंग के नाम पर लाखों रुपये खर्च हुए, लेकिन रखरखाव के अभाव में इन परियोजनाओं की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
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सरायराशी के सरोवर परिसर में लगाए गए पौधे सूख चुके हैं और उनकी जगह झाड़ियों ने ले ली है। जल संचयन के लिए बनाए गए इनलेट और आउटलेट पाइप खुले पड़े हैं। साफ-सफाई और नियमित देखरेख के अभाव में सरोवर का स्वरूप बिगड़ चुका है।
ग्राम प्रशासक अनीता सिंह ने बताया कि सरोवर के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। अभी तक इसे ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं किया गया है। वहीं, ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल पांडेय ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से अब तक सरोवर पर कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है। ऐसे में रखरखाव के संबंध में वह कुछ नहीं बता सकते।



मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। जांच में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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