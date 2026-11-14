Ayodhya News: गांजे के साथ पकड़े गए अभियुक्त को तीन माह का कारावास

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 17 अगस्त की है। उपनिरीक्षक प्रवीण मिश्रा ने साकेत बाईपास के किनारे रखी गुमटी के पास से बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र स्थित अहिरन पुरवा निवासी विनय यादव को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से काली पाॅलीथीन में रखा 1100 ग्राम गांजा और 200 रुपये बरामद हुए थे। मामले में अयोध्या कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि वह दो माह 25 दिन जेल में निरुद्ध रहा है। वह घर का अकेला कमाने वाला और आर्थिक रूप से कमजोर है। अदालत ने उसे तीन माह के कठोर कारावास और आठ हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।