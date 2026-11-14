Ayodhya News: एथलेटिक्स ग्राउंड पर लगेंगे नौ स्प्रिंकलर
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 14 Nov 2026 12:37 AM IST
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अयोध्या। डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के एथलेटिक्स ग्राउंड पर नौ स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से मैदान की नियमित सिंचाई और रखरखाव किया जाएगा। स्प्रिंकलर लगने से मैदान में उड़ने वाली धूल से खिलाड़ियों को राहत मिलेगी। मैदान की सतह पर नमी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
अभी मैदान में पानी का छिड़काव करने के लिए पाइपों का सहारा लेना पड़ता है। नियमित सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से कई बार मैदान में धूल उड़ने लगती है। इससे एथलेटिक्स का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को परेशानी होती है। खासकर दौड़ और अन्य स्पर्धाओं के अभ्यास के दौरान धूल के कारण खिलाड़ियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने बताया कि एथलेटिक्स ग्राउंड के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए नौ स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। इससे पूरे मैदान में व्यवस्थित तरीके से पानी का छिड़काव किया जा सकेगा। मैदान में नमी बनी रहने के साथ धूल उड़ने की समस्या भी कम होगी। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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अभी मैदान में पानी का छिड़काव करने के लिए पाइपों का सहारा लेना पड़ता है। नियमित सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से कई बार मैदान में धूल उड़ने लगती है। इससे एथलेटिक्स का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को परेशानी होती है। खासकर दौड़ और अन्य स्पर्धाओं के अभ्यास के दौरान धूल के कारण खिलाड़ियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
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क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने बताया कि एथलेटिक्स ग्राउंड के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए नौ स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। इससे पूरे मैदान में व्यवस्थित तरीके से पानी का छिड़काव किया जा सकेगा। मैदान में नमी बनी रहने के साथ धूल उड़ने की समस्या भी कम होगी। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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