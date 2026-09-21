Ayodhya News: चौड़ीकरण की जद में आए चार घर, चला बुलडोजर

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सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक-एक कर भवनों को ध्वस्त कराया गया। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का काम पिछले करीब दो वर्षों से चल रहा है। कई स्थानों पर अतिक्रमण और मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण काम में बाधाएं आ रही थीं। नवंबर में होने वाली परिक्रमा से पहले प्रशासन ने मार्ग चौड़ीकरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में कार्रवाई तेज कर दी गई है।चौदहकोसी परिक्रमा में 15 से 20 लाख श्रद्धालु आस्था के पथ पर परिक्रमा करने पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाने के लिए चौड़ीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है।एडीएम वित्त एवं राजस्व अमित भट्ट ने बताया कि ध्वस्त किए गए भवन नजूल की जमीन पर बने थे। भवनों के मुआवजे का भुगतान संबंधित प्रभावितों को पहले ही किया जा चुका है। कुछ प्रभावितों ने कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।हाईकोर्ट से मिले दिशा-निर्देशों के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे।