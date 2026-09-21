Ayodhya News: तीन से छह अक्तूबर तक होगी गतका व थांग-ता प्रतियोगिता

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इसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। खिलाड़ियों के साथ एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टीम भी प्रतियोगिता में शामिल होगी। प्रतियोगिता में करीब 666 खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने की संभावना है। प्रतियोगिता में अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। विभिन्न मंडलों से चयनित खिलाड़ी गतका और थांग-ता की अलग-अलग स्पर्धाओं में अपना कौशल दिखाएंगे। अयोध्या मंडल की चयनित टीम भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। प्रतियोगिता को लेकर मंडल स्तर पर खिलाड़ियों के चयन और तैयारियों का काम पूरा किया जा रहा है।प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद 23 अक्तूबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम प्रतिभाग करेगी। ऐसे में प्रदेशीय प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।मंडलीय क्रीड़ा समिति के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने के बाद आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों के खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, खेल मैदान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित लोगों से समन्वय किया जा रहा है। अयोध्या मंडल के खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभ्यास कर रहे हैं।मंडलीय क्रीड़ा सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गतका पंजाब की सिख पारंपरिक युद्धकला है, जिसमें छड़ी और ढाल के जरिए युद्ध व आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। वहीं थांग-ता मणिपुर की पारंपरिक मैतेई युद्धकला है, जिसमें तलवार और भाले के साथ युद्ध कौशल का अभ्यास किया जाता है। दोनों खेलों में शारीरिक दक्षता, संतुलन और आत्मरक्षा की तकनीकों को प्रमुखता दी जाती है।