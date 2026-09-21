Ayodhya News: चुनाव से पहले भाजपा ने बदले संगठन के सारथी

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भाजपा ने प्रदेश के सभी सांगठनिक जिलों और महानगरों के लिए प्रभारी घोषित किए हैं। अयोध्या में जिला और महानगर के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद इनकी भूमिका केवल संगठनात्मक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी। नए प्रभारी स्थानीय संगठन की गतिविधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल तथा संगठन से जुड़े स्थानीय समीकरणों की जानकारी लेंगे। बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक संगठन की स्थिति का फीडबैक प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। विज्ञापन

राममंदिर निर्माण के बाद अयोध्या भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गई है। ऐसे में नए प्रभारियों के सामने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय रखने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने की जिम्मेदारी होगी। भाजपा ने प्रदेश के सभी सांगठनिक जिलों और महानगरों के लिए प्रभारी घोषित किए हैं। अयोध्या में जिला और महानगर के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद इनकी भूमिका केवल संगठनात्मक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी। नए प्रभारी स्थानीय संगठन की गतिविधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल तथा संगठन से जुड़े स्थानीय समीकरणों की जानकारी लेंगे। बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक संगठन की स्थिति का फीडबैक प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।राममंदिर निर्माण के बाद अयोध्या भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गई है। ऐसे में नए प्रभारियों के सामने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय रखने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने की जिम्मेदारी होगी।

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अयोध्या। विधानसभा चुनाव-2027 से पहले भाजपा ने संगठन को नए सिरे से सक्रिय करते हुए अयोध्या में जिला और महानगर के लिए नए प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, अनूप गुप्ता को अयोध्या जिला और भाजपा प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह को अयोध्या महानगर का प्रभारी बनाया गया है। दोनों नेताओं को संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और स्थानीय इकाइयों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।