Ayodhya News: प्रदेश स्तरीय सीनियर हॉकी में बरेली ने अयोध्या को 4-0 से हराया

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पहले मुकाबले में गोरखपुर मंडल ने वाराणसी मंडल को 2-1 से हराकर जीत से शुरुआत की। दूसरे मैच में मुरादाबाद मंडल ने देवीपाटन मंडल को 2-1 से शिकस्त दी।तीसरे मुकाबले में आगरा मंडल और बरेली मंडल के बीच रोमांचक भिड़ंत हुई। आगरा ने बरेली को 3-2 से पराजित किया। चौथे मैच में लखनऊ मंडल ने मेरठ मंडल को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से हराया। लखनऊ की ओर से शाहरुख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल किए।पांचवें मैच में झांसी मंडल ने मिर्जापुर मंडल को 7-0 से करारी शिकस्त दी। झांसी की ओर से साजन यादव ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। छठे मुकाबले में चित्रकूट मंडल ने आजमगढ़ मंडल को 5-0 से पराजित किया। चित्रकूट की ओर से अरुण और विवेक ने दो-दो गोल किए।सातवें मैच में बस्ती मंडल ने कानपुर मंडल को 4-0 से हराया। दिन के आठवें और अंतिम मुकाबले में मेजबान अयोध्या मंडल का सामना बरेली मंडल से हुआ। बरेली ने एकतरफा मुकाबले में अयोध्या को 4-0 से हराकर प्रतियोगिता में जीत के साथ आगाज किया।प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला ओलंपिक संघ अयोध्या के सचिव परमेंद्र सिंह ने किया। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अनिमेष सक्सेना ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सहायक प्रशिक्षक मुकेश कुमार सिंह ने बैज लगाकर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।