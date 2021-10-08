Ayodhya News: टडोली रेलवे क्रॉसिंग का ऑटोमेटिक गेट लॉक, यात्री परेशान

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रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ करीब दो-दो किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं। जाम में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को काफी देर तक दुश्वारियां झेलनी पड़ी। कुछ वाहन चालकों ने जाम से बचने के लिए न्यू कबीरपुर से मया होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाने का रास्ता अपनाया। विज्ञापन

स्टेशन मास्टर कुमार गौरव ने बताया कि स्वचालित गेट के लॉक में खराबी आई थी। तत्काल इंजीनियर बुलाकर लॉक ठीक कर लिया गया। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ करीब दो-दो किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं। जाम में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को काफी देर तक दुश्वारियां झेलनी पड़ी। कुछ वाहन चालकों ने जाम से बचने के लिए न्यू कबीरपुर से मया होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाने का रास्ता अपनाया।स्टेशन मास्टर कुमार गौरव ने बताया कि स्वचालित गेट के लॉक में खराबी आई थी। तत्काल इंजीनियर बुलाकर लॉक ठीक कर लिया गया।

गोसाईगंज। अयोध्या-अंबेडकरनगर हाईवे स्थित टडोली रेलवे क्रॉसिंग पर बुधवार शाम करीब 4:30 बजे स्वचालित गेट का लॉक खराब हो गया। इस तकनीकी खराबी के चलते हाईवे पर करीब एक घंटे से अधिक समय तक आवागमन ठप रहा।