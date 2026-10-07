Ayodhya News: अयोध्या में एक घंटे 20 मिनट रहेंगे अखिलेश यादव

विज्ञापन

अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित पुरसाए रामलीला मैदान के हेलीपैड पर उतरेगा। यहां से वह कार से ग्राम कृष्णापुर खानपुर रसूलाबाद, थाना महाराजगंज, पूरा बाजार जाएंगे। यहां पूर्व मंत्री एवं सपा नेता तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।कार्यक्रम में करीब 40 मिनट रहने के बाद अखिलेश यादव शाम 4:40 बजे कार से वापस पुरसाए रामलीला मैदान स्थित हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 4:50 बजे हेलीपैड पहुंचने के बाद पांच बजे निजी हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर शाम 5:40 बजे अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ पहुंचेगा।